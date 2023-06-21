Военное обозрение

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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Пока западная пресса писала о том, сколь продуктивным оказался визит госсекретаря США Блинкена в Пекин, американский президент лишний раз продемонстрировал, что о чём-либо договариваться с Вашингтоном бессмысленно.

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