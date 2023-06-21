Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Пока западная пресса писала о том, сколь продуктивным оказался визит госсекретаря США Блинкена в Пекин, американский президент лишний раз продемонстрировал, что о чём-либо договариваться с Вашингтоном бессмысленно.
Популярные статьи
- В ночное время суток поражены военные объекты противника в Киеве, Львове, Запорожье, Хмельницкой, Николаевской областях
- Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами
- Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича
Свежие комментарии