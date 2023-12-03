РЖАКА
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РЖАКА

187 451 подписчик

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Свежие комментарии

  • Павел Соколенко
    "Найдите на картинке лошадь..." Нашёл, пока читал ещё слово "найдите".Aндрeй вce лучшe ...
  • Элеонора Коган
    И где здесь Ржака? Трагедия жуткая.Крановщик
  • Элеонора Коган
    Жаль очень-очень погибших рабочих. Это трагедия!!!!Крановщик

Злая... Не с той ноги встала... Не на ту метлу села... еще и лечу не в ту сторону!

Злая... Не с той ноги встала... Не на ту метлу села... еще и лечу не в ту сторону!

— Откуда у тебя фингал?— Вчера друг вернулся из свадебного путешествия.— И что?— Это я уговорил его жениться… За завтраком жена сердито пеняет своему мужу: "А вот нашу новую соседкуее муж трахает каждый день! А вот ты-то почему этого не делаешь?"Мужчина изумляется: "Слушай, да как же я буду это делать, я же с нейпрактически незнаком".

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