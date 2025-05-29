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Этот таинственный мир

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Новые топливные элементы могут сделать возможной электрическую авиацию

Новые топливные элементы могут сделать возможной электрическую авиацию

Ученые из MIT разработали топливный элемент на основе жидкого натрия, способный в три раза превзойти по энергоёмкости современные литий-ионные аккумуляторы.

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