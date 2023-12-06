В Барнауле завалили снегом тропу здоровья на территории за ТЦ "Европа"

Кучи грязных осадков начали привозить туда накануне вечером Неизвестны снова свалили кучи снега с мусором на участке за ТЦ "Европа", который расчищали под парк — в ближайшее время там хотели проложить лыжню.
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