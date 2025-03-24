В Иркутске бездомный угнал Toyota Passo, чтобы согреться

В Иркутске полиция задержала 46-летнего бездомного, угнавшего автомобиль Toyota Passo. 26-летняя владелица сообщила о пропаже машины, которую оставила заведенной и незапертой возле дома на улице Юрия Тена.
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