В России готовят закон о платформенной занятости

Организации смогут на время передавать своих специалистов другим работодателям на определенных условиях, а соблюдение отраслевых соглашений между профсоюзами и объединениями предприятий будет контролироваться напрямую Рострудом — такие новшества предусмотрены пакетом поправок в Трудовой кодекс РФ, который разработан группой законодателей во главе с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
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