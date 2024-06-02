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Парламентская газета

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В России готовят закон о платформенной занятости

В России готовят закон о платформенной занятости

Организации смогут на время передавать своих специалистов другим работодателям на определенных условиях, а соблюдение отраслевых соглашений между профсоюзами и объединениями предприятий будет контролироваться напрямую Рострудом — такие новшества предусмотрены пакетом поправок в Трудовой кодекс РФ, который разработан группой законодателей во главе с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

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