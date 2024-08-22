«Норвич» пытается арендовать Рейньера у «Реала» с опцией выкупа. «Мадрид» не включал этот пункт ни в одну из трех прошлых аренд хавбека

«Норвич» заинтересован в приобретении 22-летнего полузащитника. Выступающий в Чемпионшипе клуб пытается оформить арендную сделку с «Реалом» с опцией выкупа, чего испанцы не допускали в предыдущих трех арендах футболиста.
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