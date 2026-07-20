Соловьёв и сенатор Кондратьев призвали привлечь женщин к борьбе с украинскими дронами

Телеканал «Россия 1» снова поднял тему, от которой у многих начинает дергаться глаз. Владимир Соловьев и сенатор Алексей Кондратьев всерьез обсуждали, стоит ли отправлять женщин на борьбу с беспилотниками.
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