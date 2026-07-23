Россиянка подожгла павильон с мороженым по требованию мошенников

Жительница Кузбасса подожгла павильон с мороженым в городе Юрге, после чего объяснила, что предприняла соответствующие действия по требованию мошенников, заявила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии