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Россиянка подожгла павильон с мороженым по требованию мошенников

Россиянка подожгла павильон с мороженым по требованию мошенников

Жительница Кузбасса подожгла павильон с мороженым в городе Юрге, после чего объяснила, что предприняла соответствующие действия по требованию мошенников, заявила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области .

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