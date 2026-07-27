Награжденный медалью «За отвагу» россиянин был главарем убийц аниматоров на Кубани

Краснодарский краевой суд с участием коллегии присяжных заседателей приговорил организатора преступной группировки, убившей сотрудников ивент-агентства, 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко в Краснодарском крае.
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