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Награжденный медалью «За отвагу» россиянин был главарем убийц аниматоров на Кубани

Награжденный медалью «За отвагу» россиянин был главарем убийц аниматоров на Кубани

Краснодарский краевой суд с участием коллегии присяжных заседателей приговорил организатора преступной группировки, убившей сотрудников ивент-агентства, 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко в Краснодарском крае.

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