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Орловская власть ищет подрядчика для строительства ФОКа в Кромах

Орловская власть ищет подрядчика для строительства ФОКа в Кромах

Администрация Кромского района разместила тендер на поиск подрядной организации, которая займётся строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в пгт Кромы.

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