Треть студентов в России выживают на 15 тысяч рублей в месяц

По данным исследования ЮMoney, которое представила «Газета.Ru», большинство российских студентов тратит на жизнь от 11 до 15 тысяч рублей в месяц (29% участников опроса) или от 16 до 20 тысяч рублей (26% участников).
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