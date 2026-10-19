Владислав Мишин, велопутешественник из Ставрополя, в рамках маршрута из Владивостока в Кейптаун уже преодолел 10 000 км через Казахстан и Китай.
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