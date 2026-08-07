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Андрей Ведищев: «Переход Елатонцева в ЦСКА – это последствия непринятых дисциплинарных решений РФБ»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал действия РФБ в ситуации с бывшим игроком команды Кириллом Елатонцевым .

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