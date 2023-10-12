Борщевик Сосновского заполонил более 1420 га сельхозугодий Ивановской области

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надежда белугина

Ведомство выразило обеспокоенность? Похвально! А по чьей вине произрастает у нас этот борщевик? Почему сначала сажаем (не простой же народ с таким размахом насаждает растения!), потом не наблюдаем, как и что, даём разрастись и повлиять на здоровье, а потом вдруг начинаем бороться за счёт уже почувствовавшего вред от этого насаждения на своём здоровье населения России? Сколько лет ответственные организации бездействовали, а теперь накажут тех, кто уже живёт под наказанием десятки лет. ТАК, УДИВЛЯЯ. И ЖИВЁМ... Надежда Белугина-Подюжская (НЕЗАТЕЙЛИВЫМ ПЕРОМ...) Кто борщевик теперь не знает? Когда-то не был нам знаком. В селе хозяйство поднимая, В горах нашли коровам корм. Ах, как же счастлив был Сосновский, Что имя в мире зазвучит. Хрущёв был рад и по-отцовски, Пообещал, что наградит. Учёный рад. А вот коровы Не стали эту зелень есть. За вредность имя ей готово Дословно – «сталинская месть». Теперь проблему все мы видим, А на борьбу - готовь рубли. Но, чтобы город не обидеть Другую «дивность» завезли. Кто знает клён американский? Как будто, брат с борщевиком: Такой характер хулиганский, Схож и с российским мужичком. Во всём активный, но опасный: Распространенье – самосев, Весной цветение – прекрасно: Пыльцой одаривает всех. Узнали мы об этом поздно, Что в ней УЖАСНЫЙ аллерген. Пыли, красавец, всё здесь можно, Бесстрашно мы сдадимся в плен. Привозим живность из Вьетнама, Умело спрятав в чемодан, Из дальних Штатов - тараканов, Что "позарез нужны" здесь нам. В подмышке греем крокодила, Как подрастёт – вот удивим! А коль болезнью наградили, Полечим – снова заразим. Везём и тащим, что попало. Такой наивный мы народ, Уж всякой гадости навалом, Но каждый что-то, да припрёт. Хоть доктора предупреждают: "Коронавирус! Переждём!" Беспечность снова удивляет. Так, удивляя, и живём. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2021 Свидетельство о публикации №121100503750