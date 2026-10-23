ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Страны Евросоюза 25 октября вновь перейдут на зимнее время, несмотря на попытки отменить эту практику, длящиеся восемь лет.
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