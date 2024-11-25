Суд в США прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное дело против победившего на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа о вмешательстве в электоральные процессы в 2020 году и штурме Капитолия, сообщает CNN.
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