Делегация КПК нанесла визит в Лаос

Вьентьян, 14 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению Народно-революционной партии Лаоса /НРПЛ/ делегация Коммунистической партии Китая /КПК/ во главе с помощником заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Чжао Шитуном с пятницы по субботу совершила визит в Лаос.