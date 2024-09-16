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Китай

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Делегация КПК нанесла визит в Лаос

Вьентьян, 14 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению Народно-революционной партии Лаоса /НРПЛ/ делегация Коммунистической партии Китая /КПК/ во главе с помощником заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Чжао Шитуном с пятницы по субботу совершила визит в Лаос.

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