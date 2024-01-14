В новогодние каникулы россияне скупали новые автомобили

В начале 2024 года спрос на новые автомобили в России сохранился, так что по итогам января дилеры ожидают увеличения продаж до 77% по сравнению с 2023-м — хотя первый месяц года традиционно считается худшим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии