Евгения Канаева: «Сейчас в художественной гимнастике ушла красота, все пошло на нереальную скорость, сложность, которую зрителю понять трудно»

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева поделилась мнением о том, как изменились правила в художественной гимнастике.

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