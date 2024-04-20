Правоохранители проверяют видео с избиением школьницы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла драка между школьниками, которая была заснята на видео. Этот инцидент произошел два месяца назад в школе Приморского района, но стал известен общественности только после того, как видео попало в интернет.
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