Петров, которого Борисов обошел в борьбе за «Оскар»: «Между мной, Юрой, Биковичем и Янковским негласное соперничество»

В то время как Юрий Борисов оказался в шаге от «Оскара», Александр Петров только грезит о покорении Голливуда.
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