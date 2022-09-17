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Китай выразил резкое недовольство из-за визита чешских политиков на Тайвань

Китай выразил резкое недовольство из-за визита чешских политиков на Тайвань

  Посольство КНР в Праге: Китай вручил ноту протеста Чехии из-за визита делегации на Тайвань Китайское посольство в Праге заявило,  Посольство КНР в Праге: Китай вручил ноту протеста Чехии из-за визита делегации на Тайвань Китайское посольство в Праге заявило, что начавшийся в субботу визит делегации Сената (верхней палаты парламента) и ряда министерств Чехии на Тайвань является нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, об этом говорится на сайте дипломатического представительства.

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