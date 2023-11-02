Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С С
    ЦАХАЛ - армия Гитлера. И никто не докажет, что это не так. Убийцы, убийцы и только убийцы.ЦАХАЛ дал три час...
  • Валерий Бирюков
    А кто мешает сирийцам без предупреждения стереть с лица земли "Бен Гурион"?МИД: Израиль не с...
  • Erl Schweizer
    "Медведев: Враги столетиями пытались уничтожить государственность России": истину глаголишь, государственность грызут...Медведев: Враги с...

NBC: мусульмане встретили Байдена протестами во время визита в Миннесоту

NBC: мусульмане встретили Байдена протестами во время визита в Миннесоту

Президент США Джо Байден во время визита в Миннеаполис, расположенный в штате Миннесота, был встречен протестами со стороны  общины мусульман, которая организовала три крупные акции против политики Байдена на Ближнем Востоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх