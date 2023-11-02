NBC: мусульмане встретили Байдена протестами во время визита в Миннесоту

Президент США Джо Байден во время визита в Миннеаполис, расположенный в штате Миннесота, был встречен протестами со стороны общины мусульман, которая организовала три крупные акции против политики Байдена на Ближнем Востоке.
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