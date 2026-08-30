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Север Пресс

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Губернатор Ямала завершил спортивное лето волейболом

Губернатор Ямала завершил спортивное лето волейболом

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе со своей командой провел последнюю летнюю тренировку на волейбольной площадке.

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