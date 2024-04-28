История и археология: Назвал себя Иисусом, разрешил двоеженство: Чем ещё прославился Виссарион, которого адепты ждут из тюрьмы

Религиозная организация «Церковь последнего завета», появившаяся более 30 лет назад, создала настолько мощную сеть, что она как спрут проникла в местные структуры власти, потеснила местных жителей, пленила умы людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии