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ФАБ-3000 разносит склады ВСУ с боеприпасами (ВИДЕО)

ФАБ-3000 разносит склады ВСУ с боеприпасами (ВИДЕО)

ФАБ-3000 разносит склады ВСУ с боеприпасами. Армия России нанесла точный удар мощной авиационной бомбой с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), уничтожив склад боеприпасов украинских оккупантов в районе н.

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