В пятницу, 13 декабря, из-за непогоды в Севастополе не ходит морской транспорт. Об этом сообщили в городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», – говорится в сообщении.