В пятницу, 13 декабря, из-за непогоды в Севастополе не ходит морской транспорт. Об этом сообщили в городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», – говорится в сообщении.
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