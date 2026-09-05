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Царьград

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Эксперты помогут собрать миллионы для образования детей к 18 годам

Эксперты помогут собрать миллионы для образования детей к 18 годам

Финансовые эксперты предлагают родителям инструменты для эффективного накопления денег для детей. Узнайте, как к совершеннолетию можно накопить миллионы на жилье и образование, учитывая длинный инвестиционный горизонт и диверсификацию портфеля.

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