Селин Дион вернулась на сцену после объявления о болезни, исполнив гимн любви

В финале церемонии, на вершине Эйфелевой башни, певица зажгла Олимпийский огонь.Легендарная певица Селин Дион, страдающая от редкого аутоиммунного неврологического заболевания, вернулась на сцену спустя два года, чтобы принять участие в церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже.