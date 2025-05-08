Энергичный май: восточный гороскоп на неделю с 12 по 18 число Алёна ЮрьеваВесна подходит к своему энергетическому апогею, и вторая неделя мая обещает быть насыщенной событиями и внутренними трансформациями.
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