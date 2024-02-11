Челябинский депутат избежал реального срока за коррупцию

В Челябинске суд назначил условный срок депутату районного совета Ершову В Челябинске суд приговорил депутата Курчатовского районного совета областного центра Вячеслава Ершова к пяти годам лишения свободы условно.
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