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Царьград

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ОАО "Аэропорты Кыргызстана" согласовало рейс Санья-Бишкек

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" согласовало рейс Санья-Бишкек

На острове Хайнань состоялась встреча, где обсуждалось открытие прямого рейса между Бишкеком и Санья в зимнем сезоне 2026/2027 года.

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