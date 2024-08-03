Теннисист Шаповалов дисквалифицирован на турнире в Вашингтоне из-за поведения

Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован с турнира в Вашингтоне за то, что во время матча 1/4 финала против американца Бена Шелтона он бросил ракетку на корт и выругался на одного из болельщиков.
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