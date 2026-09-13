В МВД назвали признаки заражения смартфона вирусами

Среди признаков, которые могут свидетельствовать о заражении смартфона вредоносными программами: зависание устройства, неожиданные списания денег со счета и перегрев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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