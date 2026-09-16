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15 миллионов долларов за 1 секунду — «первый в мире ИИ-смартфон» Nubia NaviX Ultra стал хитом

15 миллионов долларов за 1 секунду — «первый в мире ИИ-смартфон» Nubia NaviX Ultra стал хитом

7100 мАч, 200 Мп и Snapdragon 8 Elite Gen 5 за 895 долларов Nubia запустила сегодня в Китае продажи смартфона NaviX Ultra, который компания называет «первым в мире ИИ-смартфоном».

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