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Рондон сделал дубль в матче с «Тихуаной». 37-летний форвард «Пачуки» забил в 4-й игре подряд и лидирует с 10 голами в гонке бомбардиров лиги Мексики

Форвард «Пачуки» Хосе Саломон Рондон сделал дубль в матче чемпионата Мексики с «Тихуаной» (2:2). 37-летний венесуэлец продлил голевую серию до 4 игр.

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