Патриарх Кирилл выделил 150 миллионов рублей на храм борцов с оккультистами

Патриарх Кирилл выделил 150 миллионов рублей на строительство храма борцов с сектантами и оккультистами, сообщает РБК со ссылкой на куратора программы строительства храмов в Москве, депутата Госдумы Владимира Ресина.
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