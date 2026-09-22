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Царьград

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В Кузбассе пьяный 19-летний мотоциклист получил 5 лет колонии за гибель пассажира

В Кузбассе пьяный 19-летний мотоциклист получил 5 лет колонии за гибель пассажира

Суд в Междуреченске приговорил 19-летнего мотоциклиста к 5 годам 2 месяцам колонии-поселения за ночное ДТП, в котором погиб 33-летний пассажир.

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