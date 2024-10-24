В РФС назвали успешными переговоры с УЕФА по возвращению российских клубов

Генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов положительно оценил прошедшие в Париже переговоры с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу возвращения клубов РФ на международные турниры.
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