С года – до 4 месяцев. Срок военной службы может быть сокращен

Начальник Генерального штаба Национальной армии бригадный генерал Виталий Миков заявил в Бухаресте, что власти Республики Молдова намерены сократить продолжительность обязательной военной службы с 12 месяцев до 9, а в дальнейшем и до 4 месяцев.
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