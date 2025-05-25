С года – до 4 месяцев. Срок военной службы может быть сокращен

Начальник Генерального штаба Национальной армии бригадный генерал Виталий Миков заявил в Бухаресте, что власти Республики Молдова намерены сократить продолжительность обязательной военной службы с 12 месяцев до 9, а в дальнейшем и до 4 месяцев.