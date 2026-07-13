Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров / © Visual Capitalist Если золото традиционно считается надежным средством сохранения капитала, то серебро и металлы платиновой группы имеют ключевое значение для современного производства, «зеленой» энергетики и электронной промышленности.
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