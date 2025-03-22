Макс Ферстаппен объяснил высокий износ шин на машине Red Bull Racing

Макс Ферстаппен объяснил высокий износ шин на машине Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен объяснил, почему третье место в спринте в Шанхае – не такой уж плохой результат.
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