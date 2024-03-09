Натуральный сахарозаменитель оказался вреден для некоторых россиян

Диетолог Васильева: от стевии стоит отказаться при проблемах ЖКТ и гипотонии Натуральный сахарозаменитель из стевии может быть опасен для некоторых россиян, заявила врач-терапевт, диетолог Полина Васильева.
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