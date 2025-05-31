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В США спрогнозировали окончание конфликта на Украине на условиях России

Военный аналитик и политолог из США Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins спрогнозировал окончание конфликта на Украине на условиях России.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
По другому и быть не может! Россия - великая держава!
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