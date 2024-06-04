Неожиданно. Спасибо, К.Собчак

Не ожидала такого от Матвейчева:(. И я согласна не получать товары из Средней Азии, и чтобы уехали от нас "незаменимые специалисты", и чтобы было подорожание и инфляция - затянем пояса, зато не превратимся в не пойми что.

ЕА

Евгений Алексеенко

жители России согласно опросам крайне резко реагируют на слова в защиту мигрантов. Они называют тех, кто обосновывает необходимость ввоза мигрантов в страну, "проплаченными диаспорами"."Создается впечатление, что эти люди на самом верху негативно относятся к России. Обосновывая завоз мигрантов, они говорят, что мигранты больше рожают и решают демографическую проблему… Но возникает вопрос, а что эти чиновники сделали, чтобы коренные жители России рожали и могли достойно обеспечить семью. Вместо пособий иностранцам, сделайте достойную зарплату, и русские будут работать с удовольствием", – написала одна из жительниц России в чате, где обсуждаются проблемы с мигрантами."По 250 тысяч платить мигрантам на стройках в Мариуполе есть деньги, а русским платить – нет денег", – отметил еще один пользователь из Донбасса.