Театр абсурда
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Театр абсурда

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Неожиданно. Спасибо, К.Собчак

Неожиданно. Спасибо, К.Собчак

Мне говорят. Виктор Анисимов Когда я пишу о засилье мигрантов в России мне часто говорят что я занимаюсь разжиганием межнациональной розни, обвиняют меня в ксенофобии и даже в национализме.

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Комментарии
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Елена Шах
Фу:( - она до сих пор там?:(
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7 час.
ЕШ
Елена Шах
Не ожидала такого от Матвейчева:(. И я согласна не получать товары из Средней Азии, и чтобы уехали от нас &quot;незаменимые специалисты&quot;, и чтобы было подорожание и инфляция - затянем пояса, зато не превратимся в не пойми что.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
жители России согласно опросам крайне резко реагируют на слова в защиту мигрантов. Они называют тех, кто обосновывает необходимость ввоза мигрантов в страну, &quot;проплаченными диаспорами&quot;.&quot;Создается впечатление, что эти люди на самом верху негативно относятся к России. Обосновывая завоз мигрантов, они говорят, что мигранты больше рожают и решают демографическую проблему… Но возникает вопрос, а что эти чиновники сделали, чтобы коренные жители России рожали и могли достойно обеспечить семью. Вместо пособий иностранцам, сделайте достойную зарплату, и русские будут работать с удовольствием&quot;, – написала одна из жительниц России в чате, где обсуждаются проблемы с мигрантами.&quot;По 250 тысяч платить мигрантам на стройках в Мариуполе есть деньги, а русским платить – нет денег&quot;, – отметил еще один пользователь из Донбасса.
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6 час.

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