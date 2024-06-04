Мне говорят. Виктор Анисимов Когда я пишу о засилье мигрантов в России мне часто говорят что я занимаюсь разжиганием межнациональной розни, обвиняют меня в ксенофобии и даже в национализме.
Неожиданно. Спасибо, К.Собчак
Комментарии
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Елена Шах
Фу:( - она до сих пор там?:(
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7 час.
ЕШ
Елена Шах
Не ожидала такого от Матвейчева:(. И я согласна не получать товары из Средней Азии, и чтобы уехали от нас "незаменимые специалисты", и чтобы было подорожание и инфляция - затянем пояса, зато не превратимся в не пойми что.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
жители России согласно опросам крайне резко реагируют на слова в защиту мигрантов. Они называют тех, кто обосновывает необходимость ввоза мигрантов в страну, "проплаченными диаспорами"."Создается впечатление, что эти люди на самом верху негативно относятся к России. Обосновывая завоз мигрантов, они говорят, что мигранты больше рожают и решают демографическую проблему… Но возникает вопрос, а что эти чиновники сделали, чтобы коренные жители России рожали и могли достойно обеспечить семью. Вместо пособий иностранцам, сделайте достойную зарплату, и русские будут работать с удовольствием", – написала одна из жительниц России в чате, где обсуждаются проблемы с мигрантами."По 250 тысяч платить мигрантам на стройках в Мариуполе есть деньги, а русским платить – нет денег", – отметил еще один пользователь из Донбасса.
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6 час.
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