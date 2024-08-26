Калужанам пообещали аномально сухой конец лета

Почти июль – так в двух словах могут охарактеризовать синоптики конец августа в Калужской области. Новая неделя тоже обещает быть теплой и без дождейПочти июль - так в двух словах могут охарактеризовать синоптики конец августа в Калужской области.
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