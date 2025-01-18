ГАИ объявила о старте массовых проверок водителей в Воронежской области

Рейды ГАИ пройдут в рамках традиционного профилактического мероприятия «выходного дня». Внимание будут обращать на управление авто в пьяном виде, правила перевозки детей, безопасность пешеходов и нарушения при обгоне, а также выезде на «встречку».
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