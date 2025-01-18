НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

ГАИ объявила о старте массовых проверок водителей в Воронежской области

ГАИ объявила о старте массовых проверок водителей в Воронежской области

Рейды ГАИ пройдут в рамках традиционного профилактического мероприятия «выходного дня». Внимание будут обращать на управление авто в пьяном виде, правила перевозки детей, безопасность пешеходов и нарушения при обгоне, а также выезде на «встречку».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх