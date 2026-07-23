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Черемша, бэкрумс и бурмалда: Brand Analytics назвали главные интернет-мемы

Черемша, бэкрумс и бурмалда: Brand Analytics назвали главные интернет-мемы

В топ-5 мемов в российских соцмедиа за апрель — июнь 2026 г. попали «воздухан», «черемша», «бурмалда», «котость» и «да ты шуешь!» Такими результатами собственного исследования с AdIndex поделились специалисты Brand Analytics.

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