Черемша, бэкрумс и бурмалда: Brand Analytics назвали главные интернет-мемы

В топ-5 мемов в российских соцмедиа за апрель — июнь 2026 г. попали «воздухан», «черемша», «бурмалда», «котость» и «да ты шуешь!» Такими результатами собственного исследования с AdIndex поделились специалисты Brand Analytics.
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