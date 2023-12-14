Доходы от внутреннего туризма в Китае в этом году выросли на 114%

В текущем году на туристическом рынке Китая наблюдается заметный рост. За первые три квартала в стране совершено 3,67 миллиарда внутренних турпоездок, а доходы от данного вида туризма составили 3,7 триллиона юаней, то есть около 520,47 миллиарда долларов.